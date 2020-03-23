Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за коронавируса

В этот понедельник, 23 марта, СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр со ссылкой на USA Today.

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке уже принято. Детально все еще не расписано, но Игры не начнутся 24 июля, насколько мне известно. Все будет происходить поэтапно. Сначала мы объявим об отсрочке, а потом будем разбираться с огромными последствиями этого переноса», — цитирует информационное агенство ТАСС.