Международный Каннский кинофестиваль перенесут из-за коронавируса

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь многих людей. Вслед за решениями о добровольной самоизоляции, закрытием границ и отменами рейсов переносятся важные мероприятия. Изменения коснулись и Каннского кинофестиваля.

Мероприятие, которое должно было приходить с 12 по 23 мая, будет предположительно перенесено на конец июня или начало июля.

В официальном обращении к прессе организаторы упомянули альтернативные варианты решения, однако перенос они назвали наиболее вероятным.

Помимо Каннского кинофестиваля, подобные решения коснулись ММКФ, ЕВРО-2020, «Евровидение».