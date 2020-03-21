Чемпионат мира по хоккею – 2020 отменен из-за коронавируса

В субботу, 21 марта, стало известно, что мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, будет отменен. Об этом сообщила Международная федерация хоккея IIHF. Пресс-службе IIHF отметила, что нет возможности перенести чемпионат в другую страну. «Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. IIHF должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — заявил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по футболу переносится на 2021 год также в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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