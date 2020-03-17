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Никита Михалков прокомментировал решение перенести ММКФ на неопределенный срок

42-й Московский международный кинофестиваль отменен по соображениям безопасности.

Каждый год любители кино с нетерпением ждут начала московского кинофестиваля ММКФ, который до 2018 года проходил летом, а в этом году ожидался весной. В этом году мероприятие было решено перенести на неопределенный срок. Все показы 22-29 апреля отменены.

«Такое мероприятие, как кинофестиваль, собирает тысячи зрителей, поэтому, не желая подвергать риску наших зрителей и гостей фестиваля, мы приняли решение дождаться более благоприятной ситуации для проведения Московского международного кинофестиваля, о новых сроках которого мы сообщим своевременно», — цитирует ТАСС слова президента ММКФ Никиты Михалкова.

Ситуацию усугубляет решение правительства ограничить въезд иностранных граждан на территорию РФ до 1 мая 2020 года и запрет на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 50 человек. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее.

Фото: globallookpress

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