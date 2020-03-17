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УЕФА подтвердил перенос ЕВРО-2020

Чемпионат по футболу состоится в следующем году.

Во вторник, 17 февраля, УЕФА официально объявил о переносе ЕВРО-2020. Слухи об отмене или переносе мероприятия появились в Сети после начала волны запретов массовых мероприятий.

«Здоровье болельщиков, персонала и футболистов должно быть нашей главной заботой. Исходя из этого, УЕФА предложил варианты, как безопасно завершить турниры этого сезона, и я горжусь реакцией моих коллег по европейскому футболу. Чувствовался истинный дух сотрудничества. Все понимали, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы достичь наилучшего результата. <...> УЕФА заплатит большую цену за перенос ЕВРО-2020, но мы сделаем все возможное, чтобы не навредить жизненно важному финансированию массового футбола, женского футбола и развитию футбола в наших 55 странах», — прокомментировал Александер Чеферин, подчеркнув, что свои цели организация ставит выше выгоды.

Для того, чтобы спортсмены не лишились возможности доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы, учреждена специальная рабочая группа, которая оценит возможности и последствия и выработает четкий план, как выйти из ситуации с большим количеством несыгранных матчей.

ЕВРО-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе. Новый предложенный срок - с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Фото: globallookpress

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