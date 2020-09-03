Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП — ему грозит 11 лет тюрьмы

В начале июня Михаил Ефремов стал участником ДТП, в котором погиб человек. Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии. Он получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Через несколько дней, все еще находясь в шоковом состоянии, Ефремов заявил, что признает вину, а родственникам погибшего сообщил, что не собирается «отмазываться».

Однако вскоре адвокат Ефремова Эльман Пашаев уговорил подзащитного не брать на себя вину, и Ефремов отказался от своих слов. Судебные заседания стали больше походить на цирк. Пашаев, впрочем, как и защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский, устраивали перепалки в суде, вызывали странных свидетелей и даже переходили на личные выпады в адрес друг друга. У Ефремова от всего происходящего, по словам защитника, даже якобы случился инсульт. Но вскоре он оправился.

Михаил Ефремов даже пытался сменить адвоката, но пообщавшись с несколькими потенциальными защитниками, вернулся к Эльману Пашаеву. «Они все уговаривают меня признать вину. Зачем тогда вообще адвокат нужен?», — негодовал Ефремов.

И теперь, во время очередного судебного заседания актер сделал внезапное заявление — признал вину.

«Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. С обеда зашёл в бар "Улисс", там был более получаса. Вместо того чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины. Следуя по 4-й полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересек 4–5-ю полосу, совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП.

На Смоленской площади совершил столкновение с "Ладой", лишил Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм Захаров скончался», — цитирует Life слова прокурора, который заявил, что вина Ефремова в смертельной аварии доказана.

Прокурор попросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии. «Тот факт, что подсудимый не помнит какие-то детали, не отрицает того, что его вина доказана», — продолжил прокурор.

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