56-летний Михаил Ефремов госпитализирован с инсультом

56-летний Михаил Ефремов вновь стал ньюсмейкером недели. В этот вторник, 11 августа, в Пресненском районном суде города Москвы должно было состояться очередное заседание по скандальному делу о ДТП, произошедшем 8 июня в центре столицы. На днях в СМИ начали появляться тревожные сообщения о том, что к артисту, находящемуся под домашним арестом, вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Тем не менее, сегодня Михаил Ефремов в сопровождении своего адвоката Эльмана Пашаева направился в суд. Однако допрос обвиняемого не состоялся — прямо из здания суда актера забрали в больницу. На кадрах, распространяемых журналистами, видно, как врачи скорой помощи выносят потерявшего сознание Ефремова на носилках. РИА Новости сообщает, что в текущий момент артист находится в реанимации, ему предварительно диагностирован инсульт, уточняет Mash. Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.