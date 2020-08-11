56-летний Михаил Ефремов госпитализирован с инсультом
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look
56-летний Михаил Ефремов вновь стал ньюсмейкером недели. В этот вторник, 11 августа, в Пресненском районном суде города Москвы должно было состояться очередное заседание по скандальному делу о ДТП, произошедшем 8 июня в центре столицы. На днях в СМИ начали появляться тревожные сообщения о том, что к артисту, находящемуся под домашним арестом, вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Тем не менее, сегодня Михаил Ефремов в сопровождении своего адвоката Эльмана Пашаева направился в суд. Однако допрос обвиняемого не состоялся — прямо из здания суда актера забрали в больницу. На кадрах, распространяемых журналистами, видно, как врачи скорой помощи выносят потерявшего сознание Ефремова на носилках. РИА Новости сообщает, что в текущий момент артист находится в реанимации, ему предварительно диагностирован инсульт, уточняет Mash. Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения в районе Смоленской площади, где врезался в грузовичок под управлением Сергея Захарова. Впоследствии водитель скончался от полученных травм, а Ефремова обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Во время первого заседания по громкому делу актер отказался признавать свою вину: «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?»». Михаилу Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
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