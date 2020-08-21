«Возьму кого-то посильнее»: Михаил Ефремов отказался от услуг скандально известного адвоката

Авария со смертельным исходом, участником которой стал известный актер Михаил Ефремов, не только отправила всю его карьеру под откос, но и всерьез навредила его здоровью. За инсультом последовало разочарование в том, что происходит в суде.

«Я тут вторую неделю. И меня адвокаты убеждали, что это будет честный и справедливый суд. Но я вижу обратное. Когда опрашиваются свидетели со стороны обвинения, они говорят со слов кого-то еще. Когда приходили свидетели с нашей стороны, они как-то обхихикивались другой стороной. Там семь человек, здесь — двое. Добровинский позволяет себе высказываться по поводу Пашаева, его акцента — в зале, видимо, расисты. К моим адвокатам предвзятое отношение. Я хочу поменять их, возьму кого-то посильнее, того, к кому будет больше уважения, возможно, будет. Эти адвокаты останутся моими консультантами», - цитирует «СтарХит».