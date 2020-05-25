Дмитрий Песков выписался из больницы и планирует вернуться к работе в ближайшие дни

В этот понедельник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был выписан из больницы, куда попал после положительного теста на коронавирус.

«Из больницы выписался. Пока буду на карантине. Постепенно начну работать в домашнем режиме», — цитирует его слова информационное агенство ТАСС.

О том, что 52-летний политик и его 45-летняя супруга Татьяна Навка госпитализированы с подтвержденным коронавирусом, стало известно 12 мая. Позже фигуристка рассказала о своих симптомах, а ее супруг — как обнаружил болезнь у себя. «Обидно, что семья сидела полтора месяца дома», — посетовал он тогда.