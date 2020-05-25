Дмитрий Песков выписался из больницы и планирует вернуться к работе в ближайшие дни
Фото: Kremlin Pool/Globallookpress
В этот понедельник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был выписан из больницы, куда попал после положительного теста на коронавирус.
«Из больницы выписался. Пока буду на карантине. Постепенно начну работать в домашнем режиме», — цитирует его слова информационное агенство ТАСС.
О том, что 52-летний политик и его 45-летняя супруга Татьяна Навка госпитализированы с подтвержденным коронавирусом, стало известно 12 мая. Позже фигуристка рассказала о своих симптомах, а ее супруг — как обнаружил болезнь у себя. «Обидно, что семья сидела полтора месяца дома», — посетовал он тогда.
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Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтверждён covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи 😅. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо! 🙌 Спасибо большое за тёплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! 🙏 Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) 💪😉 Вот, на что я ещё хочу обратить ваше внимание ⚠️ Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму👆, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы! ❤️ #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам
О том, что Татьяна Навка излечилась от коронавируса, стало известно 21 мая — она получила заветный тест на несколько дней раньше своего супруга.
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Фото и видео: Instagram
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