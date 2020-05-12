«Видимо женщины переносят этот вирус легче»: Татьяна Навка рассказала о симптомах COVID-19 и состоянии мужа

«Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами)», — написала она.