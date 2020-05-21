Татьяна Навка излечилась от коронавируса, Дмитрий Песков идет на поправку

В середине мая 2020 года стало известно, что пресс-секретарь Владимира Путина — 52-летний Дмитрий Песков и его 45-летняя жена Татьяна Навка заболели коронавирусом. Они, чтобы оградить своих многочисленных домочадцев от угрозы заражения COVID-19, сразу легли в больницу.

Татьяна Навка тогда рассказала, что переносила заболевание легче супруга. «Заболевание выявили при первых симптомах. У меня уже почти нет температуры, супруг переносит немного сложнее», — рассказывала Татьяна.

Дмитрий Песков также прокомментировал свое заболевание. «Мы сдавали тесты практически ежедневно, соблюдали меры предосторожности. Казалось, что мы все держим под контролем. Но потом заболел мой коллега, с кем я лично общался», — рассказывал пресс-секретарь президента. Он добавил, что несколько дней они с женой провели дома с небольшой температурой и ломотой, но потом отправились в больницу, где сделали КТ.

И теперь, 9 дней спустя, стало известно, что Татьяна Навка излечилась от коронавируса. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «360». Чемпионка добавила, что Дмитрий Песков продолжает лечение и идет на поправку.

Дочь Навки и Пескова — 5-летняя Надя, пока родители находились в больнице, прочитала трогательное стихотворение в их поддержку.