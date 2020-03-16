42-летняя Любовь Толкалина тайно вышла замуж?

Любовь Толкалина сделала неожиданное признание: оказывается, она вышла замуж. Но сделала она это тайно. Актриса поделилась с поклонниками в Instagram кадрами красивой и откровенной фотосессии.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему такая эффектная женщина не выходит снова замуж. Ответ Любови удивил многих ее фолловеров.

«Странный вопрос. Потому что я уже замужем. Просто забыла рассказать про это», — написала Любовь Толкалина.