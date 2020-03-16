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42-летняя Любовь Толкалина тайно вышла замуж?

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Толкалина

Фото: Instagram

Актриса долгое время скрывала, что больше не является завидной невестой. О том, что она связала себя узами брака, Любовь призналась во время разговора с подписчиками.

Любовь Толкалина сделала неожиданное признание: оказывается, она вышла замуж. Но сделала она это тайно. Актриса поделилась с поклонниками в Instagram кадрами красивой и откровенной фотосессии.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему такая эффектная женщина не выходит снова замуж. Ответ Любови удивил многих ее фолловеров.

«Странный вопрос. Потому что я уже замужем. Просто забыла рассказать про это», — написала Любовь Толкалина.

Фото: Instagram

Любовь Толкалина жила в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. У них есть дочь Мария. Они расстались в 2009 году, но сообщили об этом лишь в 2017-м.

После расставания с режиссером Любови приписывали романы со многими известными мужчинами: Борисом Гребенщиковым, композитором Брайаном Финнеганом. О связи с актрисой недавно заявил телеведущий Джон Уоррен. Но актриса пришла в негодование от его слов, обвинив Уоррена в желании прославиться.

Недавно в Instagram актриса показала фото с загадочным мужчиной, которого представила как своего избранника. Им оказался британец Саймон Басс. Однако имя новоиспеченного супруга Любовь Толкалина так и не назвала.

Отметим, что в декабре 2019-го Любовь заявляла, что и ее 18-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская тоже замужем. Но официального подтверждения этого не было.

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Фото: Instagram, Juliya Khanina/ Global Look press

Видео: Instagram

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