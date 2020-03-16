42-летняя Любовь Толкалина тайно вышла замуж?
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Фото: Instagram
Любовь Толкалина сделала неожиданное признание: оказывается, она вышла замуж. Но сделала она это тайно. Актриса поделилась с поклонниками в Instagram кадрами красивой и откровенной фотосессии.
В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему такая эффектная женщина не выходит снова замуж. Ответ Любови удивил многих ее фолловеров.
«Странный вопрос. Потому что я уже замужем. Просто забыла рассказать про это», — написала Любовь Толкалина.
Фото: Instagram
Любовь Толкалина жила в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. У них есть дочь Мария. Они расстались в 2009 году, но сообщили об этом лишь в 2017-м.
После расставания с режиссером Любови приписывали романы со многими известными мужчинами: Борисом Гребенщиковым, композитором Брайаном Финнеганом. О связи с актрисой недавно заявил телеведущий Джон Уоррен. Но актриса пришла в негодование от его слов, обвинив Уоррена в желании прославиться.
Недавно в Instagram актриса показала фото с загадочным мужчиной, которого представила как своего избранника. Им оказался британец Саймон Басс. Однако имя новоиспеченного супруга Любовь Толкалина так и не назвала.
Отметим, что в декабре 2019-го Любовь заявляла, что и ее 18-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская тоже замужем. Но официального подтверждения этого не было.
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Фото: Instagram, Juliya Khanina/ Global Look press
Видео: Instagram
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