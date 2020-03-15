Любовь Толкалина похвасталась идеальной фигурой на «горячих» фото в рубашке без бюстье

42-летняя Любовь Толкалина взбудоражила подписчиков «горячими» фото в белой рубашке и без бюстье. На снимках актриса похвасталась идеальной фигурой.

«Зима нанесла контрудар... Ну что ж... Так и запишем... Так вот ты какое — БЕЛОЕ...», — подписала актриса фотосессию.