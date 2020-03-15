Любовь Толкалина похвасталась идеальной фигурой на «горячих» фото в рубашке без бюстье
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Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
42-летняя Любовь Толкалина взбудоражила подписчиков «горячими» фото в белой рубашке и без бюстье. На снимках актриса похвасталась идеальной фигурой.
«Зима нанесла контрудар... Ну что ж... Так и запишем... Так вот ты какое — БЕЛОЕ...», — подписала актриса фотосессию.
Комментарии к снимкам Любовь Толкалина закрыла. И все же пара ее подписчиков успела «отметиться» со своими оценками увиденного. «Похоже, Джедай фотошопил», «Удар по глазам, ослепнуть можно!» — оставили они комментарии.
Любовь Толкалина часто собирает комплименты от свои подписчиков. Так, недавно во время отдыха на Гоа актриса продемонстрировала невероятную гибкость, чем удивила фолловеров, а ранее поклонники оценили ее длинные ноги.
Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram
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