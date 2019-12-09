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«Не лезьте, куда не звали»: Любовь Толкалина ответила на слухи о романе с женатым и показала фото с любимым

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Толкалина

Фото: Instagram

Актриса попросила меньше писать про ее личную жизнь.

Любовь Толкалина после разрыва отношений с Егором Кончаловским, с которым прожила в гражданском браке около 10 лет, долго хранила молчание о своей личной жизни.

И лишь недавно 41-летняя актриса призналась, что несколько лет счастлива с британцем Саймоном Бассом. После этого СМИ начали проводить свои «расследования», выясняя, кто же этот счастливец. В итоге в прессе появились публикации, которые Любовь Толкалина резко опровергла.

«Ой, мамочки! Мой Бог! "Новым возлюбленным Толкалиной оказался женатый Брайн Финнеган", "Толкалина закрутила роман с женатым иностранцем с детьми", "Бойфренд Толкалиной оказался женат", "Обнародовано имя друга Толкалиной"... Пишут разные уважаемые издания, которым народ доверяет ... И даже "Коммерсант", и даже "Яндекс".

Слово то какое "обнародовано". Прям расследование провели? А вот меня интересует, когда уже начнут привлекать к ответственности за выдумки, откровенную ложь и домыслы сами СМИ? Обезумели от жажды наживы? Мы тут хохочем в голос. Мой друг Саймон Басс и Брайн Финнеган — два совершенно не похожих друг на друга человека. И живут вообще то в разных странах! Есть небольшая разница между Англией и Северной Ирландией. У Саймона взрослые дети живут в разных странах. Почему вообще так стоит вопрос?

Слушайте! А почему не Том Йорк? Или Крис Мартин из Сoldplay? Хотя Flook я люблю больше. Изо всех сил уважаемые журналисты всех мастей, перестаньте вы лезть куда вас не приглашали, и выдавать вашу жажду наживы за реальные факты! хватит писать клевету гадости, напишите лучше о моем театре», — написала Любовь Толкалина в Instagram.

Актриса также показала новое фото с любимым мужчиной.

«Вы прелесть, Любаша», «Люба, любви вам счастливой и радостной», «Умничка! Так держать», — написали Любови в комментариях.

А как вам кажется, стоит ли известным личностям так реагировать на слухи? Или им стоит держать личную жизнь в тайне?

Фото и видео: Instagram

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