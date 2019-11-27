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41-летняя Любовь Толкалина перестала скрывать лицо бойфренда, а поклонники «узнали» в нем брата Стинга

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Любовь Толкалина

Фото: Instagram Любови Толкалиной

Подписчики блога Любови Толкалиной обсуждают ее таинственного бойфренда.

Долгое время после расставания с отцом своей дочери, режиссером Егором Кончаловским (пресса узнала об этом в январе 2017-го года, однако все случилось намного раньше), Любовь Толкалина скрывала личную жизнь. Ей приписывали роман с ведущим шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джоном Уорреном, и тот не отрицал такой возможности, однако актриса резко критиковала его поведение.

«Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — написала она.

Подписчики увидели сходство мужчины с Хью Джекманом, но он оказался безнадежно женат. «Круто, мы в вас не сомневались, красота должна быть рядом с любовью, а любовь с Любой», «Любовь-любовь», «И это прекрасно!», «Люба, пусть это навсегда!!! Счастье!!!! Любовь!!!», «Счастья и долгих счастливых лет вам вместе!!!», «Кто этот мужчина?», «Кончайте гадать! Это брат Стинга», — продолжают обсуждать в комментариях.

Актриса оценила эту версию: «😂😂».

У бывшего мужа Любови Толкалиной тоже все хорошо: в марте 2017 года его возлюбленная Мария Леонова родила сына Тимура. Этот факт не помешал Егору Кончаловскому активно участвовать в жизни своей старшей дочери Марии, которой уже 18 лет, и она начала свой путь — встретила любимого человека, за которого собирается замуж.

Фото и видео: instagram

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