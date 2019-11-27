41-летняя Любовь Толкалина перестала скрывать лицо бойфренда, а поклонники «узнали» в нем брата Стинга

Долгое время после расставания с отцом своей дочери, режиссером Егором Кончаловским (пресса узнала об этом в январе 2017-го года, однако все случилось намного раньше), Любовь Толкалина скрывала личную жизнь. Ей приписывали роман с ведущим шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джоном Уорреном, и тот не отрицал такой возможности, однако актриса резко критиковала его поведение.

«Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — написала она.