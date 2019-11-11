21-летний сын Марии Шукшиной после скандала с внебрачным ребенком тайно женился на новой возлюбленной
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Мария Шукшина тайно женила 21-летнего сына Макара Касаткина. В Таганский загс молодой человек и его любимая девушка Илона Александрова сходили в октябре, но известно об этом стало сейчас, так как большого праздника семья не устраивала и у актерской династии получилось организовать мероприятие очень скромно и неприметно.
Как рассказали «СтарХиту» друзья пары, на регистрацию молодожены позвали только членов семьи: «Все произошло быстро и скромно: расписались, получили подарки, весело отметили...».
Макар познакомил семью с будущей женой в прошлом году. Илона родным жениха понравилась сразу. Девушка поддержала Макара в тяжелый период после скандала с его внебрачным ребенком и не стала обращать внимания на его прошлое.
Напомним, что весной 2018 года экс-возлюбленная Макара Фрейя Зильбер родила сына Марка. Но Макар долгое время отказывался признавать малыша своим. В течение нескольких месяцев мать мальчика пыталась наладить отношения с семьей отца своего ребенка. «Я хочу, чтобы они тоже принимали участие в его воспитании», — говорила Фрейя.
После ДНК-теста, подтвердившего отцовство Макара Касаткина, Мария Шукшина сообщила, что ее сын будет платить алименты. «Мы не против, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье. Но если мама отдаст его сама», — говорила тогда актриса.
После Зильбер рассказывала, что Шукшины слово сдержали, алименты приходят вовремя, иногда родственники ее сына звонят и передают подарки Марку.
Фото: Anatoly Lomokhov, Genrietta Peryan/ Global Look press, Starface, кадры программы телеканала Россия 1
Видео: «Вечерний Ургант»
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