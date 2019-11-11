21-летний сын Марии Шукшиной после скандала с внебрачным ребенком тайно женился на новой возлюбленной

Как рассказали «СтарХиту» друзья пары, на регистрацию молодожены позвали только членов семьи: «Все произошло быстро и скромно: расписались, получили подарки, весело отметили...».

Макар познакомил семью с будущей женой в прошлом году. Илона родным жениха понравилась сразу. Девушка поддержала Макара в тяжелый период после скандала с его внебрачным ребенком и не стала обращать внимания на его прошлое.

Напомним, что весной 2018 года экс-возлюбленная Макара Фрейя Зильбер родила сына Марка. Но Макар долгое время отказывался признавать малыша своим. В течение нескольких месяцев мать мальчика пыталась наладить отношения с семьей отца своего ребенка. «Я хочу, чтобы они тоже принимали участие в его воспитании», — говорила Фрейя.