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«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Фрейи Зильбер

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Сын Марии Шукшиной хочет забрать ребенка у Фрейи Зильбер.

В эфире очередного выпуска шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Фрейя Зильбер рассказала, что Макар Шукшин платит им с полугодовалым сыном всего по 7 тысяч рублей в месяц.

«Также Макар передает памперсы, но на этом все. Его мама недавно покупала внуку теплые вещи, очень хорошие. Правда, сын из них уже вырос. Лишь недавно Макар в первый раз увидел Марка. Он приехал внезапно вместе с адвокатом. Осмотрел мою квартиру, сказал, что там грязно, пожаловался на то, что у малыша нет даже кроватки. А она ему и не нужна, сын всегда спит со мной», — рассказала Фрейя.

В ответ на просьбу увеличить выплаты, чтобы нанять няню и работать, молодая мама получила намек на то, что ее могут лишить родительских прав. Мама и бывший возлюбленный Фрейи встали на сторону семьи Шукшиных, сообщив, что та в столице занимается «аморальными вещами» и может принимать запрещенные препараты.

«Я работаю и даю ребенку все, что по закону должен. Это деньги и даже немного сверху, по доброте и желанию помочь. И раз такое дело, раз ты не можешь его содержать, если тебе нужна няня, ты можешь мне его в принципе отдать. У ребенка нет даже кроватки, о чем тут говорить. Я не уверен, что ты даже эти деньги тратишь на сына», — цитирует слова Макара «СтарХит».

Возмущенная мама ответила на все претензии открытым письмом:

«Хотела написать пост длинный такой про последний эфир, но потом подумала — а зачем? Рассыпаться в объяснениях и оправданиях перед незнакомыми мне людьми, что-то доказывать, ну вот это все... Поэтому решила коротко и лаконично по пунктикам раскидать:

  1. Вообще, у нас, как всегда, все хорошо. А чего бы не хорошо?
  2. Сына я никому отдавать не собираюсь, глупо даже обсуждать это. Попробовать забрать/отсудить тоже не получится и лучше даже не пытаться это сделать.
  3. Автошколу потихоньку заканчиваю, пересдаю вот площадку с городом, затормозила малясь и завалила первый экзамен. Спасибо тем, кто желает мне удачи!
  4. Если кого-то в чем-то обвиняешь, то подкрепи свои слова убедительной доказательной базой, например, фото или видео. ПОЭТОМУ, чтобы не оказывать через чур большую честь недочеловекам и размещать отдельные посты, им посвященные, следите за обновлениями в моих сторис — там все будет.
  5. Кровь/мочу/пот/слезы/срез волос/ногтей/слюну и прочее на анализы/тесты/пробы я сдам при провесточке из госорганов. При большом рвении меня протестировать в иных условиях — я согласна, но при соблюдении следующих договорённостей: проба моей слюны будет браться исключительно с лица инициатора тестирования.

... Такие вот мои мысли».

В «сториз» Фрейя опубликовала компромат на обидчиков, вставших на сторону семьи отца ее ребенка.

Фото и видео: instagram

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