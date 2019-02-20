Дочь Марии Шукшиной обвинила экс-отчима в побоях и воровстве

На днях в эфире шоу «Пусть говорят» знаменитости и поклонники продолжили обсуждать судьбу наследства Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, а именно злополучную квартиру в Санкт-Петербурге, якобы проданной нечестным путем. В студии программы появился экс-возлюбленный Марии Шукшиной Борис Вишняков, который высказал свою обиду на единственную дочь актрисы Анну Трегубенко.

«Мария в 2010 или 2011 году переоформила квартиру на Большой Академической на Анну. Фома и Фока были прописаны там. Когда Мария посчитала, что появилась возможность улучшать жилищные условия, она решила ее продать. Две третьих от стоимости забрала себе Аня. Она была тогда единственным совершеннолетним человеком в семье, помимо Марии. А я ни на что не претендовал, мы не были в браке», — рассказал Борис.