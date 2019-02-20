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Дочь Марии Шукшиной обвинила экс-отчима в побоях и воровстве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шукшина с дочерью Анной

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30-летняя Анна Трегубенко заявила, что Борис Вишняков, бывший гражданский муж ее мамы Марии Шукшиной, поднял на нее руку.

На днях в эфире шоу «Пусть говорят» знаменитости и поклонники продолжили обсуждать судьбу наследства Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, а именно злополучную квартиру в Санкт-Петербурге, якобы проданной нечестным путем. В студии программы появился экс-возлюбленный Марии Шукшиной Борис Вишняков, который высказал свою обиду на единственную дочь актрисы Анну Трегубенко.

«Мария в 2010 или 2011 году переоформила квартиру на Большой Академической на Анну. Фома и Фока были прописаны там. Когда Мария посчитала, что появилась возможность улучшать жилищные условия, она решила ее продать. Две третьих от стоимости забрала себе Аня. Она была тогда единственным совершеннолетним человеком в семье, помимо Марии. А я ни на что не претендовал, мы не были в браке», — рассказал Борис.

Однако в ответ Анна, тоже присутствовавшая в студии, неожиданно обвинила мужчину... в побоях и воровстве. «Этому человеку не стоит доверять. В 2009 году он поднял на меня руку, он мне предлагал делать фотографии в неглиже. Он неоднократно крал деньги из сейфа мамы. Я ему категорически не доверяю. Мама с ним не общается», — призналась Трегубенко. Она заявила, что забрала деньги не ради себя, а ради маленького сына Славы, родившегося у нее в 2014 году. В свою очередь Вишняков заявил, что действительно однажды дал девушке пощечину, но всего один раз и в пылу ссоры. Борис извинился перед Анной в ходе шоу, но она не приняла его слов.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Natalya Loginova, Roman Denisov / Global Look Press

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