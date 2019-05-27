Леди в красном: 52-летняя Мария Шукшина в свой день рождения показала фото в ярком и стильном образе

27 мая Мария Шукшина отмечает день рождения. В честь этого праздника актриса опубликовала в Instagram архивное фото. «52 оттенка красного», - подписала она снимок.
За несколько часов под фото появились десятки поздравлений с днем рождения. Поклонники желают Марии здоровья и называют ее самой красивой актрисой современности.
«Душа радуется, глядя на вас. самые наилучшие пожелания из Донецка, мы вас любим», «О, Мари!Весь Мир замри и пади к ее ногам.За нее я жизнь отдам!!!! С Днем рождения,Машенька,обожаемая наша Мария Васильевна!!!!», «Наша прекрасная Леди! С днем рождения!», «Самая красивая,умная,добрая актриса и просто хороший человек!», - посыпались слова поздравлений (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
За день до этого Мария Шукшина призвала подписчиков присоединиться к челленджу, на которых нужно показывать фото с десятилетней разницей. Сама актриса пошла дальше – опубликовала снимки, между которыми разница во времени составила 20 лет. Поклонники красоты и таланта Марии сразу не поняли, какое фото старое, а какое – новое. Актриса прекрасно выглядит на обоих.
«Не пойму, на которой вы 20 лет назад?», - спросила одна из ее поклонниц.
Фото: Instagram
Мария Шукшина часто использует Instagram не только как своеобразный фотоальбом, но и как дискуссионную площадку. Она поднимает вопросы этики, культуры общения и ответственности. Так, недавно она опубликовала пост, в котором интересовалась, как защитить себя от того, чтобы после смерти известному человеку не перемывали кости.
«Как застраховать себя от того, чтобы после твоей смерти не судачили о тебе в желтых телепрограммах и прессе?! Если публичный человек не может остановить даже через суд этот поток грязи, льющийся на него еще при жизни? Потому что наше законодательство НЕ РАБОТАЕТ по части защиты чести и достоинства. Если не может он остановить этот поток нечисти даже тем, что сам там не появляется? Наконец, если не может остановить это мракобесие, подписав Петицию, призывающую законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан РФ? То, что нужно сделать, чтобы тебя не трогали после смерти?! О покойниках говорить либо хорошо, либо никак. Я серьезно спрашиваю», - рассуждала актриса.
Фолловеры поддержали ее и выразили готовность подписать соответствующую петицию, как только она появится.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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