Леди в красном: 52-летняя Мария Шукшина в свой день рождения показала фото в ярком и стильном образе

Мария Шукшина часто использует Instagram не только как своеобразный фотоальбом, но и как дискуссионную площадку. Она поднимает вопросы этики, культуры общения и ответственности. Так, недавно она опубликовала пост, в котором интересовалась, как защитить себя от того, чтобы после смерти известному человеку не перемывали кости.

«Как застраховать себя от того, чтобы после твоей смерти не судачили о тебе в желтых телепрограммах и прессе?! Если публичный человек не может остановить даже через суд этот поток грязи, льющийся на него еще при жизни? Потому что наше законодательство НЕ РАБОТАЕТ по части защиты чести и достоинства. Если не может он остановить этот поток нечисти даже тем, что сам там не появляется? Наконец, если не может остановить это мракобесие, подписав Петицию, призывающую законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан РФ? То, что нужно сделать, чтобы тебя не трогали после смерти?! О покойниках говорить либо хорошо, либо никак. Я серьезно спрашиваю», - рассуждала актриса.

Фолловеры поддержали ее и выразили готовность подписать соответствующую петицию, как только она появится.