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Мария Шукшина наконец официально признала внука от «обманутой невестки»

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Мария Шукшина

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51-летняя актриса Мария Шукшина сделала заявление в своем микроблоге.

Уже который месяц поклонники следят за конфликтом между Марией Шукшиной и матерью ее предполагаемого внука — эпатажной уроженкой Барнаула Фрейей (Анастасией) Зильбер. Актриса была уверена, что 20-летняя Зильбер оклеветала ее 19-летнего сына Макара и родила малыша не от него. Но актриса ошибалась — что лично и признала, выложив соответствующие документы в свой Instagram.

«Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш.  И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно», — заявила Шукшина.

Более того, Мария добавила, что если юная Фрейя в какой-то момент захочет отдать малыша Марка на воспитание ей, а не своей матери, она будет только рада. Напомним, что у девушки уже есть старшая дочь, которую она оставила в родном Барнауле, переехав в Москву. Кроме того, Фрейя не так давно призналась, что они с Макаром работают над своими отношениями и, вполне возможно, скоро воссоединятся.

Фото: Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Vladimir Myshkin, Roman Denisov / Global Look Press, Instagram

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