Мария Шукшина наконец официально признала внука от «обманутой невестки»

Уже который месяц поклонники следят за конфликтом между Марией Шукшиной и матерью ее предполагаемого внука — эпатажной уроженкой Барнаула Фрейей (Анастасией) Зильбер. Актриса была уверена, что 20-летняя Зильбер оклеветала ее 19-летнего сына Макара и родила малыша не от него. Но актриса ошибалась — что лично и признала, выложив соответствующие документы в свой Instagram.

«Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно», — заявила Шукшина.