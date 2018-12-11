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Сын Марии Шукшиной привел новую возлюбленную на свадьбу бабушки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Макар Касаткин с мамой Марией Шукшиной

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21-летний Макар Касаткин решил двигаться дальше после окончательного разрыва с юной матерью своего сына Фреей Зильбер.

Не так давно вся страна обсуждала неожиданную свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова, и оказалось, что на скромном празднике в честь этого появился и любимый внук актрисы — Макар Касаткин. В свой 21 год он уже успел сделать Лидии Николаевне главный подарок — правнука. Его бывшая девушка Фрея Зильбер воспитывает сына Марка.

А Касаткин тем временем уже успел найти новую девушку, и теперь, судя по всему, по-настоящему счастлив в отношениях. Сын Марии Шукшиной уже познакомил избранницу с родными — на свадьбе бабушки. «А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь. Возможно, в следующий раз будем уже Макара поздравлять», — заявил Бари Алибасов за праздничным столом в видео, показанном на днях телеканалом НТВ.

При этом Макар пока так и не помирился с бывшей девушкой. Фрея Зильбер считает, что парень перечисляет ей слишком маленькие алименты на сына. Девушка даже подумывает подать иск в суд по этому поводу. А вот сын Марии Шукшиной уверен, что Фрея не способна ни о ком заботиться. «У мальчика нет даже кроватки. Если ты не можешь смотреть за ребенком, если тебе нужна няня, мы готовы забрать Марка к себе. Мы будем о нем заботиться», — заявил Макар в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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