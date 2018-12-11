Сын Марии Шукшиной привел новую возлюбленную на свадьбу бабушки

Не так давно вся страна обсуждала неожиданную свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова, и оказалось, что на скромном празднике в честь этого появился и любимый внук актрисы — Макар Касаткин. В свой 21 год он уже успел сделать Лидии Николаевне главный подарок — правнука. Его бывшая девушка Фрея Зильбер воспитывает сына Марка.

А Касаткин тем временем уже успел найти новую девушку, и теперь, судя по всему, по-настоящему счастлив в отношениях. Сын Марии Шукшиной уже познакомил избранницу с родными — на свадьбе бабушки. «А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь. Возможно, в следующий раз будем уже Макара поздравлять», — заявил Бари Алибасов за праздничным столом в видео, показанном на днях телеканалом НТВ.