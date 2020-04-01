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Звездный адвокат — о разводе Оксаны Самойловой и Джигана: «Не нужно признавать его невменяемым»

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Оксана Самойлова и Джиган

Фото: Instagram

Бизнеследи, модель и мать четверых детей Оксана Самойлова шокировала поклонников новостью о разводе с Джиганом после 10 лет, как ей казалось, идеальной семейной жизни. Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал возможных ход бракоразводного процесса известной пары.

Проблемы в семье рэпера Джигана начались сразу после того, как в семье появился четвертый ребенок, долгожданный сын Давид. Сразу после рождения малыша Денис Устименко-Вайнштейн на радостях будто сошел с ума. Он стал вести себя неадекватно и даже угодил в частную клинику в США, где лечат от пагубных привычек.

Оксана Самойлова долго хранила молчание, отметив, что не будет рассказывать всего в социальных сетях. Но даже после возвращения в Россию ее супруг продолжил куролесить: посвящал дочек в рыцари длинным ножом и делал провокационные публикации в Instagram. Впрочем, экстравагантные поступки не мешали ему признаваться в любви жене и детям.

Но терпение Оксаны лопнуло и она объявила о разводе. В социальной сети она оставила большой душераздирающий пост, обвинив в развале семьи нерадивого мужа.

Сергей Жорин

Фото: Instagram

Звездный адвокат Сергей Жорин (сейчас он ведет дело о громком разводе Лолиты Милявской, представляя ее интересы, — прим. ред.) прокомментировал «СтарХиту» возможный ход бракоразводного процесса Оксаны и Дениса.

«Ясно, что при разводе суд оставит детей с матерью. Джиган должен будет платить алименты в размере 50% от заработка или фиксированную сумму, если его доходы непостоянны, — говорит Сергей Жорин. — Все нажитое имущество поделят поровну, но Оксана Самойлова в интересах детей может добиться через суд большей части».

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что супруги продают свой шикарный дом за 140 млн рублей. У Джигана также есть, по данным издания, несколько дорогих машин общей стоимостью 30 млн рублей.

Оксана Самойлова владеет интернет-магазином одежды, компанией по подбору нянь, спортивным проектом, долей в косметологической столичной клинике и неплохо зарабатывает на рекламе в Instagram.

Сергей Жорин не исключает возможности того, что рэпер сам захочет отдать большую часть экс-жене и детям. Для этого нужно будет подписать досудебное соглашение, но делать это нужно с трезвым рассудком, иначе документы не будут иметь юридической силы.

Адвокат также уверен, что не нужно перегружать процесс развода лишними проблемами.

«Не стоит перегружать ситуацию лишними инициативами, такими, как лишение родительских прав. Не нужно и Джигана признавать невменяемым, — комментирует Жорин «СтарХиту», — У него есть проблемы, но он может с ними справиться. Если мать посчитает, что он представляет опасность для детей, то она может ограничить его общение с дочерями и сыном. Но к таким шагам стоит относиться с предельной осторожностью».

Напомним, Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн воспитывают четверых детей: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, Майю, которой в апреле исполнится 3 года, и новорожденного Давида.

Фото и видео: Instagram

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