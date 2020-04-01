Звездный адвокат — о разводе Оксаны Самойловой и Джигана: «Не нужно признавать его невменяемым»

Проблемы в семье рэпера Джигана начались сразу после того, как в семье появился четвертый ребенок, долгожданный сын Давид. Сразу после рождения малыша Денис Устименко-Вайнштейн на радостях будто сошел с ума. Он стал вести себя неадекватно и даже угодил в частную клинику в США, где лечат от пагубных привычек.

Оксана Самойлова долго хранила молчание, отметив, что не будет рассказывать всего в социальных сетях. Но даже после возвращения в Россию ее супруг продолжил куролесить: посвящал дочек в рыцари длинным ножом и делал провокационные публикации в Instagram. Впрочем, экстравагантные поступки не мешали ему признаваться в любви жене и детям.

Но терпение Оксаны лопнуло и она объявила о разводе. В социальной сети она оставила большой душераздирающий пост, обвинив в развале семьи нерадивого мужа.