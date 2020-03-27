Самойлова и Джиган выставили на продажу свой «дом мечты» после семейного скандала

Похоже, Оксана Самойлова всерьез настроена на развод с обидевшим ее рэпером Джиганом. Согласно сообщениям СМИ, супруги выставили на продажу дом, который они хотели сделать своим семейным гнездышком.

«Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом», — признавалась Оксана.

Как считаете, разведется ли эта пара?