Самойлова и Джиган выставили на продажу свой «дом мечты» после семейного скандала
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Похоже, Оксана Самойлова всерьез настроена на развод с обидевшим ее рэпером Джиганом. Согласно сообщениям СМИ, супруги выставили на продажу дом, который они хотели сделать своим семейным гнездышком.
«Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом», — признавалась Оксана.
Как считаете, разведется ли эта пара?
Фото и видео: Instagram
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