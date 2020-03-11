Многодетный рэпер Джиган может лишиться родительских прав после развода с Оксаной Самойловой

Скандал вокруг рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой набирает обороты. Многодетный отец, который недавно радовался появлению на свет четвертого малыша, может лишиться родительских прав на всех своих наследников, сообщил осведомленный источник изданию Super.

Общественность возмутило то, что мужчина опубликовал видео, в котором отправлял свою среднюю дочь за пивом. Также давно ходят слухи, что Джиган практиковал патриархальный подход в отношениях, ограничивая в правах Оксану и даже поднял на свою жену руку, и на фоне его безграничных свобод ей все это в конце-концов надоело.

Согласно информации в СМИ, сейчас Самойлова с четырьмя детьми находится в США, готовит документы на развод и хочет лишить мужа родительских прав. Рэпер лежит в элитном рехабе Seaside Palm Beach. Если его агрессивное поведение будет доказано, его семью могут оградить от контактов с ним.