Джиган сбрил бороду и съехал от семьи вскоре после рождения четвертого ребенка

Поклонники пары предполагают, что Оксана и Денис поссорились из-за его поведения. Недавно молодая мать заявила, что скучает по России, а ее супруг тем временем выходил в эфир пьяным и матерился присутствии дочек.

Теперь исполнитель через соцсети просит прощения у жены, а она дает понять, как ей тяжело.