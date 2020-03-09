Джиган сбрил бороду и съехал от семьи вскоре после рождения четвертого ребенка
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Фото: Instagram
Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова дали понять подписчикам в Instagram, что в их отношениях не все гладко. В сториз исполнитель показал, что живет не дома и один. Изменилась и его внешность: рэпер сбрил бороду.
Поклонники пары предполагают, что Оксана и Денис поссорились из-за его поведения. Недавно молодая мать заявила, что скучает по России, а ее супруг тем временем выходил в эфир пьяным и матерился присутствии дочек.
Теперь исполнитель через соцсети просит прощения у жены, а она дает понять, как ей тяжело.
Также Джиган, который не переставал зажигать в клубах в присутствии молодых прекрасных леди, пока его супруга последние дни донашивала ребенка, теперь признается в вечной любви жене.
В последнее время Денис не раз демонстрировал необъяснимое поведение, так он нелестно высказывался в адрес коллег артистов. Где он находится сейчас, достоверно неизвестно, но подписчики пары предполагают, что рэпер в рехабе, где проходит детоксикацию от вредных привычек.
Поклонники переживают за многодетную мать и сочувствуют ей, понимая, что непросто остаться одной с четверыми детьми на руках и в такой психологической обстановке.
Оксана и Денис познакомились в ночном клубе и вскоре улетели отдыхать вместе. Артист признавался, что ему хватило нескольких дней, чтобы понять, что Оксана та женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь. Поженились они в 2012 году.
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Фото и видео: Instagram
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