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Джиган сбрил бороду и съехал от семьи вскоре после рождения четвертого ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана самойлова с мужем Джиганом

Фото: Instagram

Рэпер и его супруга стали родителями в четвертый раз меньше месяца назад. Их долгожданный сын Давид родился 18 февраля. И вскоре в многодетной семье случился разлад, о причинах которого супруги умалчивают.

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова дали понять подписчикам в Instagram, что в их отношениях не все гладко. В сториз исполнитель показал, что живет не дома и один. Изменилась и его внешность: рэпер сбрил бороду.

Поклонники пары предполагают, что Оксана и Денис поссорились из-за его поведения. Недавно молодая мать заявила, что скучает по России, а ее супруг тем временем выходил в эфир пьяным и матерился присутствии дочек.

Теперь исполнитель через соцсети просит прощения у жены, а она дает понять, как ей тяжело.

Пост Дениса
Instagram
Пост Оксаны
Instagram

Также Джиган, который не переставал зажигать в клубах в присутствии молодых прекрасных леди, пока его супруга последние дни донашивала ребенка, теперь признается в вечной любви жене.

В последнее время Денис не раз демонстрировал необъяснимое поведение, так он нелестно высказывался в адрес коллег артистов. Где он находится сейчас, достоверно неизвестно, но подписчики пары предполагают, что рэпер в рехабе, где проходит детоксикацию от вредных привычек.

Поклонники переживают за многодетную мать и сочувствуют ей, понимая, что непросто остаться одной с четверыми детьми на руках и в такой психологической обстановке.

Оксана и Денис познакомились в ночном клубе и вскоре улетели отдыхать вместе. Артист признавался, что ему хватило нескольких дней, чтобы понять, что Оксана та женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь. Поженились они в 2012 году.

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Фото и видео: Instagram

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