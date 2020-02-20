Жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) восстанавливается после родов в одной из клиник Майами. В Instagram многодетная мать рассказала об условиях в клинике, работе медперсонала и том, как прошли ее роды.«Все было не по плану. Я всю ночь промучилась со схватками, — рассказала Оксана подписчикам. — Внеплановое кесарево — это сложно. Мы должны были попозже родиться». Оксана рассказала, что медики в госпитале не дают отдыхать и спать. «За день по 150 человек приходит. Каждые две минуты. Они все время проводят какие-то манипуляции», — пожаловалась она. Модель также отметила, что в клинике большое внимание уделяют предупреждению возникновения у молодой матери послеродовой депрессии. Напомним, у женатых 7 лет Оаксаны Самойловой и Джигана растут три дочери, и теперь в семье появился долгожданный сын Давид. Отец присутствовал на родах и сам перерезал пуповину малышу. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!