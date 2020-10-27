Юлия Такшина показала новое фото с избранником: «Смотреть в одну сторону»
Фото: www.instagram.com/slava.gu/
Юлия Такшина после расставания с отцом своих сыновей Григорием Антипенко не состояла в отношениях. Актриса рассказывала, что ищет надежного человека, внешность которого теперь для нее неважна. Юлия недавно появилась на публике с брутальным мужчиной и светские хроникеры сразу же заподозрили, что у них роман.
Но на деле оказалось, что у Такшиной роман с коллегой — 37-летним актером Вячеславом Гугиевым. В Instagram Юлия показала новое фото с избранником, сопроводив его сердцем и подписью: «Смотреть в одном направлении».
«Красотка», «Черно-белая магия прямо. Отличный снимочек!», — прокомментировали подписчики Юлии, а сама она обменялась с любимым смайликами в комментариях.
Юлия 7 лет состояла в отношениях с партнером по сериалу «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У пары родились двое сыновей Иван и Федор, но в 2012 году актеры расстались.
Юлия ранее опубликовала фото в свадебном платье и ее завалили вопросами о скором замужестве. Юлия прокомментировала эти слухи.
После расставания с Такшиной Григорий Антипенко тайно женился, при этом он не называет имени супруги, отмечая лишь, что она человек непубличный и не имеет к кино никакого отношения. А в июле 2019 года у актера родился четвертый сын (у Антипенко есть еще взрослый сын от первой супруги, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной и Вячеслава Гугиева
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