Юлия Такшина показала новое фото с избранником: «Смотреть в одну сторону»

«Красотка», «Черно-белая магия прямо. Отличный снимочек!», — прокомментировали подписчики Юлии, а сама она обменялась с любимым смайликами в комментариях.

Юлия 7 лет состояла в отношениях с партнером по сериалу «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У пары родились двое сыновей Иван и Федор, но в 2012 году актеры расстались.

Юлия ранее опубликовала фото в свадебном платье и ее завалили вопросами о скором замужестве. Юлия прокомментировала эти слухи.

После расставания с Такшиной Григорий Антипенко тайно женился, при этом он не называет имени супруги, отмечая лишь, что она человек непубличный и не имеет к кино никакого отношения. А в июле 2019 года у актера родился четвертый сын (у Антипенко есть еще взрослый сын от первой супруги, — прим. ред.).