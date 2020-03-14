Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина прокомментировала разговоры о скорой свадьбе
Юлия Такшина объяснила появление в блоге фотографий в свадебном платье.
День назад в блоге актрисы Юлии Такшиной появилась фотография в свадебном платье. Подписчики, а за ними и светские сплетники предположили, что бывшая жена Григория Антипенко выходит замуж.
Вскоре Юлия была вынуждена прокомментировать возникающие слухи. «Замуж, пока, не выхожу. Просто платье красивое дали, что бы фото красивое получилось», — пояснила она.
Фото и видео: Instagram
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