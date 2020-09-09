Скоро свадьба? Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина закрутила роман с брутальным мужчиной

Год назад Юлия Такшина рассказывала в интервью, что хотела бы встретить надежного мужчину. «В моем возрасте внешность уже не важна, обращу на нее внимание не в первую очередь», — говорила актриса.

И теперь, похоже, в личной жизни 40-летней звезды сериала «Не родись красивой» наступили перемены. Юлию заметили в московском кинотеатре в компании брутального мужчины средних лет. Актриса пришла на сеанс с сыновьями Иваном и Федором, а ее спутник — с дочерью-подростком, сообщает «Экспресс-газета» и публикует фото с места событий.

Как только Юлия и ее мужчина заметили, что их рассекретили, старались держаться максимально отстраненно, но после расслабились и уже не скрывали чувств.

О новом избраннике Такшиной пока ничего неизвестно. «Она оберегает семью от посторонних. Ее новый мужчина надежный и сильный. Но это не моя тайна, и не могу рассказать, кто он. Надеюсь, вскоре Юля сама все расскажет, а я увижу ее в подвенечном платье», — прокомментировала изданию подруга актрисы.

Напомним, в 2012 году Юлия Такшина рассталась с отцом своих сыновей Григорием Антипенко, с которым познакомилась на съемках сериала. Их отношения длились 7 лет, но до загса они так и дошли.