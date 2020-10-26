40-летняя Юлия Такшина в платье с «тесным» корсетом раскрыла секрет осиной талии

«Платье — всегда про желание» — прокомментировала Такшина серию новых снимков в Instagram. Актриса примерила макси-платье из нежного струящегося шелка с мерцающими декоративными деталями цвета шампань. Звезда кино раскрыла секрет осиной талии для вечернего выхода, и он — в туго затянутом корсете и экстремальном декольте, которое практически не оставило места для фантазии. Дополнило романтический образ «принцессы» увесистое колье, щедро инкрустированное сияющими камнями, и акцентные серьги. Линию шеи и ключиц еще больше открыла прическа с собранными в пучок волосами.

Фолловеры щедро одаривали любимую актрису комплиментами. «Богиня любви», «Фигура шикарная!», «Юля, вы всегда выглядите шикарно и украшаете любое платье», «Невероятная! Блеск!», «Юля, до чего ж ты хороша!», «Афродита!», «Неземная красавица» — пишут в комментариях. О других стильных образах Юлии Такшиной читайте на Passion.ru.