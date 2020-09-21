Юлия Такшина показала фото с подросшими сыновьями и собрала комплименты: «Какая вы красивая»

«Вчера с мальчиками мы провели прекрасный вечер. Мы сами написали картины! Друзья, это восторг!», — рассказала она о своем выходном дне с наследниками.

«Юля, какая вы красивая», «Молодцы, ваши картины лучше оригинала», «Юлия, какая вы молодец, познаете и развеваетесь вместе со своими детьми. Как им повезло с родителями», «Молодцы, так держать!», «Мальчишки такие взрослые уже», — прокомментировали поклонники снимки Такшиной.

Роман Юлии Такшиной и ее коллеги по сериалу Григория Антипенко длился 6 лет, после чего они расстались, не успев узаконить отношения.

У Григория есть также 21-летний сын от первой супруги и годовалый малыш от новой жены, имя которой он не называет. А недавно появилась информация, что Юлия Такшина встречается с брутальным мужчиной, которого пока пытается скрывать. В оном из интервью она призналась, что для нее внешность не на первом месте, главное — ее избранник должен быть надежным.