Юлия Такшина показала фото с подросшими сыновьями и собрала комплименты: «Какая вы красивая»
Фото: www.instagram.com/uliatakshina/
Юлия Такшина растит двоих сыновей от коллеги Григория Антипенко. Все свободное время актриса проводит с 13-летним Иваном и 11-летним Федором. Парни растут настоящими красавцами и старший в росте уже обогнал свою знаменитую маму. В этом подписчики Юлии убедились, увидев ее новое фото.
«Вчера с мальчиками мы провели прекрасный вечер. Мы сами написали картины! Друзья, это восторг!», — рассказала она о своем выходном дне с наследниками.
«Юля, какая вы красивая», «Молодцы, ваши картины лучше оригинала», «Юлия, какая вы молодец, познаете и развеваетесь вместе со своими детьми. Как им повезло с родителями», «Молодцы, так держать!», «Мальчишки такие взрослые уже», — прокомментировали поклонники снимки Такшиной.
Роман Юлии Такшиной и ее коллеги по сериалу Григория Антипенко длился 6 лет, после чего они расстались, не успев узаконить отношения.
У Григория есть также 21-летний сын от первой супруги и годовалый малыш от новой жены, имя которой он не называет. А недавно появилась информация, что Юлия Такшина встречается с брутальным мужчиной, которого пока пытается скрывать. В оном из интервью она призналась, что для нее внешность не на первом месте, главное — ее избранник должен быть надежным.
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной
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