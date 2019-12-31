«Как будто мне 20 лет и все впервые»: Григорий Антипенко рассказал о тайной свадьбе и воспитании сыновей

Актер после разрыва отношений с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Юлией Такшиной не рассказывает о личной жизни. С Юлией вместе они были 6 лет, но до загса так и не дошли, несмотря на рождение двоих сыновей — Федора и Ивана.

Сейчас актриса находится в активном поиске и признается, что главное для нее в мужчине — это надежность. «Он должен быть надежным, а внешность в моем возрасте уже не важна. Я обращаю на нее внимание не в первую очередь», — говорит 39-летняя Юлия Такшина.