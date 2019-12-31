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«Как будто мне 20 лет и все впервые»: Григорий Антипенко рассказал о тайной свадьбе и воспитании сыновей

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Григорий Антипенко — отец четверых сыновей

Фото: Instagram

Имя супруги звезда сериала «Не родись красивой» не называет.

Григорий Антипенко в интервью программе «Ты не поверишь!» признался, что официально женился на матери своего четвертого сына Афанасия. Малыш появился на свет 3 июля 2019 года.

Актер после разрыва отношений с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Юлией Такшиной не рассказывает о личной жизни. С Юлией вместе они были 6 лет, но до загса так и не дошли, несмотря на рождение двоих сыновей — Федора и Ивана.

Сейчас актриса находится в активном поиске и признается, что главное для нее в мужчине — это надежность. «Он должен быть надежным, а внешность в моем возрасте уже не важна. Я обращаю на нее внимание не в первую очередь», — говорит 39-летняя Юлия Такшина.

Григорий Антипенко и Юлия Такшина

Фото: Instagram

Григорий Антипенко принимает участие в воспитании всех четверых сыновей: 20-летнего Александра от первого брака, Федора и Ивана от Юлии Такшиной и маленького Афанасия.

«Младший требует много внимания», — рассказывает актер.

На вопрос, каково это быть молодым отцом, он отвечает: «Очень здорово. Все как будто в первый раз. Будто мне 20 лет и все начинается с начала. Все эмоции переживаешь заново».

И Антипенко признается, что мечтает еще и о дочке. «Конечно, хочу. Сколько будет — все мои», — говорит Григорий.

Фото и видео: Instagram

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