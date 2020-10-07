Шоумен Степан Меньщиков нежно поздравил жену с днем рождения: «Люблю тебя очень»
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
Шоумен Степан Меньщиков нежно поздравил супругу Ангелину Монах с днем рождения. Сколько лет исполнилось жене и матери его маленькой дочери Меньщиков не сказал, отметив лишь, что у нее юбилей.
«Дорогая моя Гелечка. Поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня ты еще богаче, красивей, ярче и мудрей. Здоровья, счастья и удачи тебе желаю в юбилей. Люблю тебя очень!», — написал счастливый муж и отец в Instagram.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах познакомились в Таиланде, где она жила уже несколько лет. Но Монах однажды призналась, что следила за творчеством своего будущего мужа давно, с момента, как впервые увидела его по ТВ. В шоу «Дом-2» роман Степана и Ангелины развивался стремительно, но не обходилось и без скандалов. Меньщиков оказывал внимание и другим женщинам, чем доводил Ангелину до слез.
Вскоре влюбленные объявили, что станут родителями. Незадолго до появления их дочери на свет Меньщиков и Монах поженились в Москве. Кстати, весной, будучи еще беременной, Ангелина стала бабушкой — ее осчастливила старшая дочь.
В августе у пары родилась дочь, которую назвали Степанией, в честь отца.
Брак и для Степана и для Ангелины стал вторым. Монах в первый раз вышла замуж рано, родила двух дочек. О бывшем супруге она не рассказывает. У Меньщикова за плечами тоже неудачная попытка создать семью, с бывшей супругой Евгенией у него есть маленькие дочь и сын. После расставания бывшая жена даже пыталась шантажировать шоумена, чтобы вернуть в семью. Она заявляла, что забеременела от него во время его визита к детям, но позже призналась, что все выдумала.
Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!