Шоумен Степан Меньщиков нежно поздравил жену с днем рождения: «Люблю тебя очень»

Степан Меньщиков и Ангелина Монах познакомились в Таиланде, где она жила уже несколько лет. Но Монах однажды призналась, что следила за творчеством своего будущего мужа давно, с момента, как впервые увидела его по ТВ. В шоу «Дом-2» роман Степана и Ангелины развивался стремительно, но не обходилось и без скандалов. Меньщиков оказывал внимание и другим женщинам, чем доводил Ангелину до слез.

Вскоре влюбленные объявили, что станут родителями. Незадолго до появления их дочери на свет Меньщиков и Монах поженились в Москве. Кстати, весной, будучи еще беременной, Ангелина стала бабушкой — ее осчастливила старшая дочь.

В августе у пары родилась дочь, которую назвали Степанией, в честь отца.

Брак и для Степана и для Ангелины стал вторым. Монах в первый раз вышла замуж рано, родила двух дочек. О бывшем супруге она не рассказывает. У Меньщикова за плечами тоже неудачная попытка создать семью, с бывшей супругой Евгенией у него есть маленькие дочь и сын. После расставания бывшая жена даже пыталась шантажировать шоумена, чтобы вернуть в семью. Она заявляла, что забеременела от него во время его визита к детям, но позже призналась, что все выдумала.