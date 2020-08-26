43-летний Степан Меньщиков в третий раз стал отцом: «Любимая, спасибо за чудо!»
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
Степан Меньщиков сообщил, что у него родилась дочь. Шоумен опубликовал в Instagram милое видео, в котором признался в любви жене. «Гелечка, любимая моя, спасибо тебе огромное за то чудо, которое ты принесла на свет. Я тебя очень люблю», — сказал сияющий молодой отец.
Ангелина Монах показала первое фото из роддома. «Родила, девчуля», — сообщила она, добавив хэштег #мысчастливы. Девочка появилась на свет весом 3,1 кг.
Степан и Ангелина поженились незадолго до рождения дочери. Тогда Степан написал в микроблоге: «У меня самая красивая невеста».
Меньщиков и Монах объявили о своих отношениях в прошлом году. Их роман развивался стремительно. Кстати, недавно Ангелина стала бабушкой.
Новорожденная девочка стала третьим ребенком для каждого из родителей. У Ангелины Монах есть две взрослые дочери, а у Степана Меньщикова растут сын и дочь о первой жены.
Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова и Ангелины Монах
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