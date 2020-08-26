43-летний Степан Меньщиков в третий раз стал отцом: «Любимая, спасибо за чудо!»

Степан и Ангелина поженились незадолго до рождения дочери. Тогда Степан написал в микроблоге: «У меня самая красивая невеста».

Меньщиков и Монах объявили о своих отношениях в прошлом году. Их роман развивался стремительно. Кстати, недавно Ангелина стала бабушкой.

Новорожденная девочка стала третьим ребенком для каждого из родителей. У Ангелины Монах есть две взрослые дочери, а у Степана Меньщикова растут сын и дочь о первой жены.