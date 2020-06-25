passion.ru

Степан Меньщиков женится на беременной невесте: «Можете поздравлять, скоро станем мужем и женой!»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Степан Меньщиков и Ангелина Монах

Фото: Instagram Стапана Меньщикова

Шоумен и звезда реалити «ДОМ-2» скоро в очередной раз станет отцом, и перед важным событием в жизни он решил узаконить отношения с возлюбленной.

43-летний Степан Меньщиков и его избранница Ангелина Монах встречаются чуть больше года, но уже через несколько недель они станут родителями. И перед тем, как у них родится первенец, они отправятся в загс, чтобы узаконить отношения. Об этом они рассказали подписчикам в Instagram.

«Поздравляйте нас, скоро мы станем мужем и женой», — сообщил счастливый Меньщиков.

«Поздравляем!», «Ура, неужели», «Степины губы тебя ласкают, степины губы шепчут тебе. Геля ты одна такая, сексуальная сама по себе», «Поздравляю, счастья вам», «Ураааа. Вы хорошая пара! Счастья вам, зайки», «Странно, что еще не в браке», «Поздравляю вас желаю любви, здоровья, понимание друг к другу», — прокомментировали поклонники пары.

Кстати, недавно Ангелина Монах, которая ждет третьего ребенка, стала бабушкой. Ее старшая дочь родила дочь Розу. «Бабушка рядышком с дедушкой», — пошутил тогда Меньщиков.

Степан Меньщиков уже был женат. У него есть 6-летний сын Иван и 3-летняя дочь Варя. Бывшая жена шоумена долго не могла смириться с мыслью, что он от нее ушел, и не отпускала его. Она даже участвовала в ток-шоу, где заявляла, что ждет от него еще одного ребенка.

Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!