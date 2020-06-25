Степан Меньщиков женится на беременной невесте: «Можете поздравлять, скоро станем мужем и женой!»

«Поздравляем!», «Ура, неужели», «Степины губы тебя ласкают, степины губы шепчут тебе. Геля ты одна такая, сексуальная сама по себе», «Поздравляю, счастья вам», «Ураааа. Вы хорошая пара! Счастья вам, зайки», «Странно, что еще не в браке», «Поздравляю вас желаю любви, здоровья, понимание друг к другу», — прокомментировали поклонники пары.

Кстати, недавно Ангелина Монах, которая ждет третьего ребенка, стала бабушкой. Ее старшая дочь родила дочь Розу. «Бабушка рядышком с дедушкой», — пошутил тогда Меньщиков.

Степан Меньщиков уже был женат. У него есть 6-летний сын Иван и 3-летняя дочь Варя. Бывшая жена шоумена долго не могла смириться с мыслью, что он от нее ушел, и не отпускала его. Она даже участвовала в ток-шоу, где заявляла, что ждет от него еще одного ребенка.