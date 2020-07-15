Белое платье, длинная фата: Степан Меньщиков показал фото свадьбы с беременной избранницей

В конце июня 43-летний шоумен Степан Меньщиков сообщил, что он и его избранница — 41-летняя Ангелина Монах подали заявление в загс. И радостное событие свершилось: влюбленные поженились. Несколько дней спустя после праздника они показали подписчикам свадебные фото.

Для торжества Ангелина, находящаяся на последнем сроке беременности, выбрала легкое платье с высокой талией. Наряд удачно прикрыл большой живот невесты. Не забыла она и про фату. Степан нарядился в белые брюки и рубашку и клетчатый пиджак.

«У меня самая красивая невеста», — подписал счастливый муж фотокарточку.