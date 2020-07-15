Белое платье, длинная фата: Степан Меньщиков показал фото свадьбы с беременной избранницей
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
В конце июня 43-летний шоумен Степан Меньщиков сообщил, что он и его избранница — 41-летняя Ангелина Монах подали заявление в загс. И радостное событие свершилось: влюбленные поженились. Несколько дней спустя после праздника они показали подписчикам свадебные фото.
Для торжества Ангелина, находящаяся на последнем сроке беременности, выбрала легкое платье с высокой талией. Наряд удачно прикрыл большой живот невесты. Не забыла она и про фату. Степан нарядился в белые брюки и рубашку и клетчатый пиджак.
«У меня самая красивая невеста», — подписал счастливый муж фотокарточку.
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
О романе Меньщикова и Монах стало известно около года назад. Влюбленные не скрывали от посторонних своего счастья, вскоре Ангелина забеременела. Кстати, несколько месяцев назад Монах стала бабушкой — у нее родилась внучка.
В 2018 году шоумен развелся с первой супругой Евгенией. В браке у них родились двое детей: сын Иван и дочь Варя.
После расставания с женой Меньщиков купил квартиру ей и детям. Евгения долго не отпускала Степана и не могла смириться с тем, что он ушел от нее. В эфире ток-шоу она даже рассказывала, что забеременела от экс-мужа во время одной из встреч. Но после она призналась, что все это выдумала из-за ревности.
Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова, Ангелины Монах, Евгении Шамаевой
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