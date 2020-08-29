«Спасибо за твою силу и терпение»: Степан Меньщиков забрал жену и дочку из роддома

Степан Меньщиков, ставший пару дней назад многодетным отцом, забрал из роддома супругу Ангелину Монах и их новорожденную дочь. Она появилась на свет 26 августа. Роды 41-летней Ангелины стали для нее третьими и прошли без осложнений в течение трех часов. Поэтому долго держать в больнице маму и ее дочь не стали.