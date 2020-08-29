«Спасибо за твою силу и терпение»: Степан Меньщиков забрал жену и дочку из роддома
Фото: Instagram
Степан Меньщиков, ставший пару дней назад многодетным отцом, забрал из роддома супругу Ангелину Монах и их новорожденную дочь. Она появилась на свет 26 августа. Роды 41-летней Ангелины стали для нее третьими и прошли без осложнений в течение трех часов. Поэтому долго держать в больнице маму и ее дочь не стали.
Дорогая моя Гелечка! Благодарю тебя за нашу любимую дочку. За твою силу и терпение. Ты самая лучшая на свете. Очень тебя люблю!
— поделился эмоциями счастливый отец. Одной из первых Степана поздравила его коллега по телестройке Ольга Солнце. «И мы счастливы! Поздравляю! Родители!» — написала девушка. К ее словам присоединились и другие подписчики, пожелав Степану и Ангелине счастливой семейной жизни.
Фото с выписки опубликовал и официальный аккаунт проекта.
Сообщается, что для обоих родителей этот ребенок стал третьим. У Степана есть дочь и сын, у Ангелины — две взрослых дочери. Одна из них недавно стала мамой, подарив Ангелине внука. Меньщиков и Монах женаты, свадьба состоялась незадолго до рождения дочери.
Фото: @stepanvalerich/Instagram
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