Степан Меньщиков официально развелся с супругой

О проблемах в отношениях Степана и Евгении Меньщиковых стало известно осенью минувшего года. Пара, считавшаяся едва ли не самой образцовой, заявила о паузе в отношениях. Несколько часов назад в Instagram Евгении появилось новое сообщение, в котором она сообщила о состоявшемся разводе: «Сейчас спустя время приняла решение жить ближе (через несколько улиц 👌) со Степаном, дети нуждаются в нем так же, как и во мне, как оказалось 😀 переехали временно опять же, на полгода-год ,дальше посмотрим ! Развод официально оформлен 👌надо съездить только бумажки забрать) В общем, личные отношения папы и мамы ну никак не волнуют малышей ) поэтому теперь живём ближе, чтоб всем комфортно ☺️».