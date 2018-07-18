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Степан Меньщиков официально развелся с супругой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Степана Меньщикова

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Бывшая супруга звезды реалити-шоу «Дом-2» рассказала об изменении семейного статуса.

О проблемах в отношениях Степана и Евгении Меньщиковых стало известно осенью минувшего года. Пара, считавшаяся едва ли не самой образцовой, заявила о паузе в отношениях. Несколько часов назад в Instagram Евгении появилось новое сообщение, в котором она сообщила о состоявшемся разводе: «Сейчас спустя время приняла решение жить ближе (через несколько улиц 👌) со Степаном, дети нуждаются в нем так же, как и во мне, как оказалось 😀 переехали временно опять же, на полгода-год ,дальше посмотрим ! Развод официально оформлен 👌надо съездить только бумажки забрать) В общем, личные отношения папы и мамы ну никак не волнуют малышей ) поэтому теперь живём ближе, чтоб всем комфортно ☺️».

Напомним, Евгения Шамаева и Степан Меньщиков закрутили роман в 2011 году. Ради возлюбленной Степан Меньщиков покинул «Дом-2» и завязал со статусом ловеласа. Пара воспитывает двоих детей — 5-летнего Ивана и полуторагодовалую Варвару. Несмотря на то, что Ваня не является биологическим сыном Степана, звезда телестройки относится к ребенку, как к родному.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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