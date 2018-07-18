Степан Меньщиков официально развелся с супругой

О проблемах в отношениях Степана и Евгении Меньщиковых стало известно осенью минувшего года. Пара, считавшаяся едва ли не самой образцовой, заявила о паузе в отношениях. Несколько часов назад в Instagram Евгении появилось новое сообщение, в котором она сообщила о состоявшемся разводе: «Сейчас спустя время приняла решение жить ближе (через несколько улиц 👌) со Степаном, дети нуждаются в нем так же, как и во мне, как оказалось 😀 переехали временно опять же, на полгода-год ,дальше посмотрим ! Развод официально оформлен 👌надо съездить только бумажки забрать) В общем, личные отношения папы и мамы ну никак не волнуют малышей ) поэтому теперь живём ближе, чтоб всем комфортно ☺️».
Напомним, Евгения Шамаева и Степан Меньщиков закрутили роман в 2011 году. Ради возлюбленной Степан Меньщиков покинул «Дом-2» и завязал со статусом ловеласа. Пара воспитывает двоих детей — 5-летнего Ивана и полуторагодовалую Варвару. Несмотря на то, что Ваня не является биологическим сыном Степана, звезда телестройки относится к ребенку, как к родному.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram