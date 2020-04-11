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Настасья Самбурская резко осудила вынесение личной жизни на всеобщее обозрение: «Привыкли делать шоу»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской

Актриса не поддерживает тренд на публичное обсуждение отношений.

В последнее время в хронике новостей тема домашнего насилия прочно занимает одно из лидирующих мест после коронавируса. Сразу две звездные пары, чьи семьи казались образцом для подражания, сообщили о разводе. Сначала Агата Муцениеце заявила, что разводится с мужем, актером Павлом Прилучным, а через некоторое Оксана Самойлова сообщила о намерении расстаться с Джиганом после десяти лет брака. На днях имя Агаты вновь попало на передовицы многих СМИ — актриса обвинила пока еще официального супруга в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Коллега Агаты Настасья Самбурская не смогла сдержать эмоции и в резкой форме публично высказалась против подобного вынесения сора из избы: «Я категорически против выноса личной жизни на всеобщее обозрение. Конкретно разводов. Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то, что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет. И о мужиках своих не думают, вынося подробности о их зависимостях и косяках на всеобщее обозрение. Одно дело, когда это случайно стало достоянием общественности, а другое, когда ты сама лично <…> обличаешь своего «никчёмыша».

Несколько лет назад звезда сериала «Универ» сама стала жертвой домашнего насилия. «Кстати, продам кровать, на которой меня били», — отметила Настасья, расставшаяся с супругом, актером Кириллом Дыцевичем, через месяц после свадьбы.

Настасья Самбурская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер - в инстаграм, изменил- в инстаграм, толкнул - сказать в инстаграме, что *** (избил – прим.авт.). Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями», — рассуждает актриса.

«Вообще я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть наивной настолько и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3й сваливать, 4,5,6,7? Нет?», — подытожила Самбурская.

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Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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