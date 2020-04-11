Настасья Самбурская резко осудила вынесение личной жизни на всеобщее обозрение: «Привыкли делать шоу»

«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер - в инстаграм, изменил- в инстаграм, толкнул - сказать в инстаграме, что *** (избил – прим.авт.). Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями», — рассуждает актриса.

«Вообще я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть наивной настолько и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3й сваливать, 4,5,6,7? Нет?», — подытожила Самбурская.

А вы согласны с актрисой?