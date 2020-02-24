Слухи о том, что в семье 32-летнего Павла Прилучного и 30-летней Агаты Муцениеце не все гладко, ходили давно. Актеры даже брали паузу в отношениях, но после у них все наладилось. Поклонники Павла и Агаты не хотели верить, что их семья может распасться, и писали комментарии в Instagram: «Вы отличная пара, не расставайтесь!». И теперь стало известно, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце все же разводятся после 9 лет брака. Об этом они сообщили в своих аккаунтах в социальной сети. Агата отметила, что не собирается быть идеальной и сообщать такую новость после согласований и утверждений. Она также призналась, что всегда будет любить Павла, но их брак окончен. Павел Прилучный был более лаконичным в своих мыслях. Актер попросил СМИ не беспокоить его семью в непростое время.«Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать — официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!», — написал Павел Прилучный в Instagram. «Очень-очень жаль», «А мы так верили в вас как в самую крепкую пару, что любовь до гроба», «Читая пост, я плакала», «Все к тому шло. Очень жаль», — написали в комментариях.Павел Прилучный и Агата Муцениеце тайно поженились летом 2011 года, вскоре после знакомства на съемках сериала «Закрытая школа». В 2013 году у них родился сын Тимофей, а весной 2016-го — дочь Мия.До знакомства с Агатой Павлу приписывали роман с голливудской актрисой Ники Рид. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: InstagramВидео: телеканал «Ю»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!