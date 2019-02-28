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«Не хочу быть жертвой»: Настасья Самбурская намекнула на причины развода с мужем

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Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Актриса дала откровенное интервью Регине Тодоренко.

32-летняя актриса и певица Настасья Самбурская предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. В ноябре 2017 года поклонники были удивлены, увидев в блоге звезды сериала «Универ» снимок из ЗАГСа — Настасья вышла замуж за своего возлюбленного, белорусского актера Кирилла Дыцевича. Однако этому браку не суждено было продлиться долго — спустя два месяца Самбурская подала на развод. В новом выпуске YouTube-шоу «Пятница с Региной» Настасья честно призналась, почему не любит говорить о личном: «Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить. Я не хочу быть жертвой. Я хочу все-таки интересовать людей своим талантом. Потому что если ты бездарная, и потом в твоей личной жизни что-то произошло, то можно со своей бездарностью потом кататься с этой жертвенной ситуацией. Вы понимаете, о ком я сейчас говорю, но давайте не будем называть этих женщин. Твои личные проблемы – это твои личные проблемы! Я не могу, у меня вызывает это какое-то сильное отторжение».

Стоит отметить, что в блоге актрисы есть пост, в котором она открыто говорит о домашнем насилии – многие уверены, что рукоприкладство и стало причиной развода Самбурской и Дыцевича. Регина попросила Настасью прокомментировать эту запись, однако она отказалась: «Я не буду об этом говорить».

Настасья отметила, что отношения с ее избранником были токсичные: «Кому-то везет. Кто-то, да, с первого раза находит человека, с которым он всю жизнь живет, рожает детей. И живут они здорово и прекрасно. А мне не повезло. Мне понадобилась время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. Потому что в нем есть какие-то качества и их невозможно переделать. Сначала я боролась за какие-то больные отношения, токсичные. У нас была несовместимость». При этом актриса подчеркнула, что в данный момент не готова обзаводиться семьей и рожать детей: «Все хотят, чтобы рядом со мной был мужчина, а я не хочу. Я могу сама себя обеспечить и развлечь. Зачем мне мужчина? Моя природа категорически против этих стереотипов. Я что, должна ломать эту природу? К сожалению, я не вижу человека, с которым готова вступить в брак и рожать детей. У меня нет цели – родить для себя. Для себя лично мне ребенок не нужен. Просто оставьте меня в покое».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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