«Не хочу быть жертвой»: Настасья Самбурская намекнула на причины развода с мужем

Стоит отметить, что в блоге актрисы есть пост, в котором она открыто говорит о домашнем насилии – многие уверены, что рукоприкладство и стало причиной развода Самбурской и Дыцевича. Регина попросила Настасью прокомментировать эту запись, однако она отказалась: «Я не буду об этом говорить».

Настасья отметила, что отношения с ее избранником были токсичные: «Кому-то везет. Кто-то, да, с первого раза находит человека, с которым он всю жизнь живет, рожает детей. И живут они здорово и прекрасно. А мне не повезло. Мне понадобилась время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. Потому что в нем есть какие-то качества и их невозможно переделать. Сначала я боролась за какие-то больные отношения, токсичные. У нас была несовместимость». При этом актриса подчеркнула, что в данный момент не готова обзаводиться семьей и рожать детей: «Все хотят, чтобы рядом со мной был мужчина, а я не хочу. Я могу сама себя обеспечить и развлечь. Зачем мне мужчина? Моя природа категорически против этих стереотипов. Я что, должна ломать эту природу? К сожалению, я не вижу человека, с которым готова вступить в брак и рожать детей. У меня нет цели – родить для себя. Для себя лично мне ребенок не нужен. Просто оставьте меня в покое».