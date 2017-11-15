Это официально! Настасья Самбурская вышла замуж за Кирилла Дыцевича
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, поэтому долгое время интриговала поклонников, публикуя совместные фотографии с актером белорусского происхождения Кириллом Дыцевичем. Однако снимок, появившийся пару часов назад в Instagram, расставил все точки над «i»: «Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю 😘»
Многочисленные поклонники поздравили новобрачных: «Настёна, счастья вам, любви, взаимопонимания! Берегите друг друга, уважайте свой выбор!!! Вы очень красивая пара!», «Счастья вам», «Очень красивая пара!!! Будьте счастливы», «Крепкой любви», «Красавцы!!! Любви вам, счастья и терпения на долгие годы! Мои поздравления!!!!!», «Поздравляю,светлых дней вам и счастья!», «Красивейшая пара!!! Счастья вам!!! И любви на долгие годы».
Мы присоединяемся к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram