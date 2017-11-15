Актриса опубликовала снимок из ЗАГСа вместе с супругом.

Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, поэтому долгое время интриговала поклонников, публикуя совместные фотографии с актером белорусского происхождения Кириллом Дыцевичем. Однако снимок, появившийся пару часов назад в Instagram, расставил все точки над «i»: «Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю 😘»