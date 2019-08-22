Долго скрывавшие свой роман Маша Ивакова и Никита Ефремов устроили дикие танцы на яхте

В начале впервые заговорили, что телеведущая и актриса Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым. Звезды комментариев не давали, но их регулярно замечали вместе на общественных мероприятиях.

Впервые как пара, не скрываясь, Мария и Никита прилетели на свадьбу друзей Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию. Сейчас влюбленные отдыхают там же. На арендованной яхте Ивакова и Ефремов расслабляются с друзьями.

Мария выложила в Instagram видео с дикими танцами, исполненными с Никитой. «По многочисленным просьбам отправляю наше дикое танцевальное видео в ленту», - написала Маша.