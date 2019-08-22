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Долго скрывавшие свой роман Маша Ивакова и Никита Ефремов устроили дикие танцы на яхте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Ивакова и Никита Ефремов

Фото: Instagram

Ролик, выложенный телеведущей, вызвал бурю эмоций у подписчиков.

В начале впервые заговорили, что телеведущая и актриса Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым. Звезды комментариев не давали, но их регулярно замечали вместе на общественных мероприятиях.

Впервые как пара, не скрываясь, Мария и Никита прилетели на свадьбу друзей Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию. Сейчас влюбленные отдыхают там же. На арендованной яхте Ивакова и Ефремов расслабляются с друзьями.

Мария выложила в Instagram видео с дикими танцами, исполненными с Никитой. «По многочисленным просьбам отправляю наше дикое танцевальное видео в ленту», - написала Маша.

«Я под эту песню так же танцую», «Что курите?!))», «Тип в красных шортах хайпануть решил в твоем аккаунте», «Мы так с мужем у друзей на свадьбе танцевали, все нас запомнили)))», - написали Марии в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

До романа с Иваковой у Ефремова был быстротечный брак с актрисой Яной Гладких. Он также встречался Никита встречался с Анной Михайловской, Анной Чиповской, Ниной Гусевой. А Маша была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяковым.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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