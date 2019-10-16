«Столько нежности и тепла»: поклонники Марии Иваковой обсуждают ее новое фото с Никитой Ефремовым

«Как прекрасненько», «Ну какие хорошенькие», «Очень круто! Фото про чистоту отношений», «Столько нежности и тепла в этом моменте», «Растворились в друг друге», «Какие же вы красивые», «Слишком красиво», «Как приятно видеть счастье», — обсуждают подписчики.

До романа с Иваковой у Ефремова был быстротечный брак с актрисой Яной Гладих. Он также встречался Никита встречался с Анной Михайловской, Анной Чиповской, Ниной Гусевой. А Маша была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяковым.