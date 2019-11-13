Элегантная Боярская, роскошная Тодоренко, дерзкая Maruv и другие звезды на премии «Женщина года» — 2019

Сергей Бурунов стал «Мужчиной года».

Мария Ивакова и Никита Ефремов были признаны «Парой года». «Певицей года» стала Maruv. Юлия Александрова получила премию «Актриса года». Марина Лошак — «Проект года». Алина Загитова — «Спортсменка года». Катя Адушкина — «Прорыв года». Алина Пязок — «Режиссер года». Надежда Сысоева победила в номинации «Жизнь в розовом цвете». «Командой года» стала сборная по синхронному плаванию.