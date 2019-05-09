Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым

30-летний актер Никита Ефремов и 32-летняя телеведущая и актриса Мария Ивакова встречаются, сообщает «СтарХит». Машу не смущает, что продолжатель актерской династии известен не только своими ролями, но и достижениями на любовном фронте. Никита встречался с Анной Михайловской, Анной Чиповской, Ниной Гусевой (дочь спортивного комментатора, - прим. ред.).
В 2014 году Никита женился на актрисе МХТ им. Чехова Яне Гладких. Церемония венчания прошла в Грузии, но уже через год они расстались.
Вскоре после развода Ефремов завел отношения с наследницей богатой династии Александрой Маниович. А после нее актер встречался с джазовой певицей Александрой Фрид.
Мария тоже была замужем. Ее первым супругом стал бизнесмен Эрнест Рудяков. Но брак длился недолго из-за того, что каждый из них был увлечен карьерой. Тем не менее экс-супруги сохранили хорошие отношения. Ведущая «Орла и решки» признавалась, что хочет семью и создавать уют для любимого человека.
Как сообщают источники, близкие к паре, их отношения длятся уже несколько месяцев. И ради Никиты Марии даже пришлось полюбить футбол. Они ходят на матчи, а на трибунах воркуют, как голубки.
Кстати, отец Никиты - актер Михаил Ефремов официально был женат пять раз.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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