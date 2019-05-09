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Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Ивакова

Фото: Instagram
Пока пара свои отношения не афиширует.

30-летний актер Никита Ефремов и 32-летняя телеведущая и актриса Мария Ивакова встречаются, сообщает «СтарХит». Машу не смущает, что продолжатель актерской династии известен не только своими ролями, но и достижениями на любовном фронте. Никита встречался с Анной Михайловской, Анной Чиповской, Ниной Гусевой (дочь спортивного комментатора, - прим. ред.).

В 2014 году Никита женился на актрисе МХТ им. Чехова Яне Гладких. Церемония венчания прошла в Грузии, но уже через год они расстались.

Вскоре после развода Ефремов завел отношения с наследницей богатой династии Александрой Маниович. А после нее актер встречался с джазовой певицей Александрой Фрид.

Мария тоже была замужем. Ее первым супругом стал бизнесмен Эрнест Рудяков. Но брак длился недолго из-за того, что каждый из них был увлечен карьерой. Тем не менее экс-супруги сохранили хорошие отношения. Ведущая «Орла и решки» признавалась, что хочет семью и создавать уют для любимого человека.

Как сообщают источники, близкие к паре, их отношения длятся уже несколько месяцев. И ради Никиты Марии даже пришлось полюбить футбол. Они ходят на матчи, а на трибунах воркуют, как голубки.

Кстати, отец Никиты - актер Михаил Ефремов официально был женат пять раз.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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