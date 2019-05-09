Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым

30-летний актер Никита Ефремов и 32-летняя телеведущая и актриса Мария Ивакова встречаются, сообщает «СтарХит». Машу не смущает, что продолжатель актерской династии известен не только своими ролями, но и достижениями на любовном фронте. Никита встречался с Анной Михайловской, Анной Чиповской, Ниной Гусевой (дочь спортивного комментатора, - прим. ред.).

В 2014 году Никита женился на актрисе МХТ им. Чехова Яне Гладких. Церемония венчания прошла в Грузии, но уже через год они расстались.

Вскоре после развода Ефремов завел отношения с наследницей богатой династии Александрой Маниович. А после нее актер встречался с джазовой певицей Александрой Фрид.