Кудрявцева устроила ночной сюрприз имениннику-мужу: «Нарезала салат и надула шары»

Помимо оформления квартиры Лера занялась подготовкой праздничного завтрака и заранее приготовила оливье. В Stories теледива рассказала: «Нарезала салат и надула шары», прикрепив подтверждающее видео с аппетитным блюдом.

К слову, недавно мы рассказывали, как светящаяся от счастья Лера Кудрявцева смутила фанатов селфи с бывшим. Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева по-прежнему считают идеальной парой.

Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.