Кудрявцева устроила ночной сюрприз имениннику-мужу: «Нарезала салат и надула шары»
Фото: www.instagram.com/leratv/
19 сентября российский хоккеист Игорь Макаров отмечает свое 33-летие. По торжественному поводу его звездная супруга Лера Кудрявцева решила подготовиться к празднику еще с ночи. Телеведущая устроила ночной сюрприз имениннику-мужу и украсила всю кухню и столовую разноцветными воздушными шарами. Весь процесс Лера снимала на камеру и публиковала на своей странице в Instagram. На видео звезда обратила внимание фолловеров на часы: «Московское время — полпервого ночи». Сначала Лера решила сохранить интригу и задала каверзный вопрос подписчикам, спросив о причине ее ночной «бессонницы». Внимательные пользователи сразу разглядели праздничные подписи на воздушных шарах, после чего Лера опубликовала фото сюрприза, отметив на нем аккаунта мужа.
Помимо оформления квартиры Лера занялась подготовкой праздничного завтрака и заранее приготовила оливье. В Stories теледива рассказала: «Нарезала салат и надула шары», прикрепив подтверждающее видео с аппетитным блюдом.
К слову, недавно мы рассказывали, как светящаяся от счастья Лера Кудрявцева смутила фанатов селфи с бывшим. Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева по-прежнему считают идеальной парой.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
Фото и видео: Instagram Лера Кудрявцева
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