Девочки в красном: муж Леры Кудрявцевой похвастался красавицей-женой и подросшей дочерью

49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет. Телеведущая философски относится к своему возрасту и с юмором реагирует на порой бестактные вопросы. «Я ощущаю себя на 100 лет, и это нормально, — призналась как-то она. — Это на публике я человек-праздник, а дома я ворчу как бабулька, я скучная».

Не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Теледива признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и даже наглостью. «Рядом с ним я почувствовала себя маленькой девочкой — он так командовал, — вспоминала Кудрявцева. Со мной никогда никто так не разговаривал. Ну и до первого секса я продержалась восемь часов».