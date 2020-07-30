Девочки в красном: муж Леры Кудрявцевой похвастался красавицей-женой и подросшей дочерью
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже восемь лет счастливы вместе, несмотря на внушительную разницу в возрасте. В июне супруги отметили очередную годовщину свадьбы. И Лера, и ее молодой супруг умиляют подписчиков совместными фото и видео.
Игорь Макаров опубликовал в сториз Instagram фотографию «со своими девчонками», одетыми во все красное. Так он похвалился красавицей-женой и подросшей дочерью Машей.
Фото: www.instagram.com/igor_makarov25/
49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет. Телеведущая философски относится к своему возрасту и с юмором реагирует на порой бестактные вопросы. «Я ощущаю себя на 100 лет, и это нормально, — призналась как-то она. — Это на публике я человек-праздник, а дома я ворчу как бабулька, я скучная».
Не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Теледива признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и даже наглостью. «Рядом с ним я почувствовала себя маленькой девочкой — он так командовал, — вспоминала Кудрявцева. Со мной никогда никто так не разговаривал. Ну и до первого секса я продержалась восемь часов».
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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