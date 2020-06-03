Дочь Успенской считает ее виновной в семейных скандалах и своих проблемах с психикой: «Вы продали жизни детей»

«Дорогие нравоучители, и все, кто так хочет мне "помочь", это МОЙ аккаунт, моя страница, мои правила. Я говорю своему зрителю. Ваши высказывания интересны могут быть вашей аудитории, если она у вас есть. Если вы такие смелые, откройте свои лица, говорите со мной на видео. Я перед вами открыта. Здесь вас никто видеть не хочет! Вы трусы пишущие с левых аккаунтах больному человеку!», — обратилась Татьяна к хейтерам.

Плаксина резко отреагировала на критику своих картин. Она попросила всех, кто критикует ее работы, предоставить дипломы искусствоведов.

«Обезличенная толпа манипулирует шоубизнесом. Поэтому вы все на сцене рабы стада. Вот к чему привел ваш "игнор"! Быдло правит балом, а вы танцуете для нее! Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги и аплодисменты. Вы продали все. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрем чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации», — закончила свою эмоциональную речь Татьяна, обратившись к матери.