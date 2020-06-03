Дочь Успенской считает ее виновной в семейных скандалах и своих проблемах с психикой: «Вы продали жизни детей»
Фото: Instagram
Скандал в семье Любови Успенской никак не остынет. Несколько недель назад артистка рассказала правду об отношениях с единственной дочерью — 30-летней Татьяной Плаксиной. Мать и дочь обвиняли друг друга в непонимании. Татьяна к тому же заявила, что родительница силой удерживает ее возле себя. В итоге успенская отпустила дочь, и та улетела в США к отцу (Любовь Успенская во всех проблемах в жизни обвинила мужа Александра Плаксина, — прим. ред.).
На Татьяну постоянно сыпались обвинения в неподобающем поведении. Она не скрывает, что у нее есть проблемы с психикой. После долгого терпения, Плаксина рассказала, что она думает о современном шоу-бизнесе и отношениях со знаменитой матерью.
«Дорогие нравоучители, и все, кто так хочет мне "помочь", это МОЙ аккаунт, моя страница, мои правила. Я говорю своему зрителю. Ваши высказывания интересны могут быть вашей аудитории, если она у вас есть. Если вы такие смелые, откройте свои лица, говорите со мной на видео. Я перед вами открыта. Здесь вас никто видеть не хочет! Вы трусы пишущие с левых аккаунтах больному человеку!», — обратилась Татьяна к хейтерам.
Плаксина резко отреагировала на критику своих картин. Она попросила всех, кто критикует ее работы, предоставить дипломы искусствоведов.
«Обезличенная толпа манипулирует шоубизнесом. Поэтому вы все на сцене рабы стада. Вот к чему привел ваш "игнор"! Быдло правит балом, а вы танцуете для нее! Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги и аплодисменты. Вы продали все. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрем чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации», — закончила свою эмоциональную речь Татьяна, обратившись к матери.
Фото: Кадр видео
Но на этом Татьяна не успокоилась и опубликовала пост в социальной сети, посвященный современному искусству. «Ваши трехминутные песни разбили наше сознание! Рвотные позывы от ваших песен! Вы засорили пространство! Где Скрябин? Где Рахманинов? Где Чайковский?!», — написала она.
После разгоревшегося скандала Любовь Успенская призналась, что мечтает, чтобы Татьяна забыла, что она ее мать. Также королева шансона рассказала о слежке и травле после скандала с дочерью.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram, кадры программы «Андрей Малахов», Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!