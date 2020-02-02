Любовь Успенская о скандале с дочерью в эфире ток-шоу: «Таню взяли в заложники, она говорила ужасные вещи»

Все это шокировало поклонников Любови Успенской. Ведь все знают, как сильно артистка любит сою единственную дочь и переживает за ее здоровье после ЧП, которое случилось год назад (Татьяна упала и сломала челюсть в нескольких местах, — прим. ред.).

Позже выяснилось, что все эти заявления Татьяна сделала под давлением, а Любовь Успенская намерена в суде отстаивать свою честь и достоинство.

Недавно Любовь Успенская обратилась к подписчикам и попросила пощадить психическое здоровье своей дочери, которая после неудачной реабилитации неадекватно на все реагирует. Правда, позже артистка этот пост удалила.