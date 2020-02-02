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Любовь Успенская о скандале с дочерью в эфире ток-шоу: «Таню взяли в заложники, она говорила ужасные вещи»

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я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Фото: Instagram

Королева шансона и ее единственная наследница намерены через адвоката разобраться с создателями программы «Звезды сошлись», которые показали жизнь Успенской в искаженном свете.

В эфир телеканала НТВ вышел анонс ток-шоу с участием дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. В программе девушка заявила, что боится свою звездную мать и даже вынуждена запираться от нее в туалете.

На сайте телеканала также появилось несколько новостей, в которых рассказывалось, будто бы Любовь Успенская выживает дочь из дома, запрещает ей ходить в православный храм. Так же журналисты ток-шоу сообщали, что Татьяна Плаксина обвинила мать в употреблении запрещенных веществ.

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Фото: НТВ

Все это шокировало поклонников Любови Успенской. Ведь все знают, как сильно артистка любит сою единственную дочь и переживает за ее здоровье после ЧП, которое случилось год назад (Татьяна упала и сломала челюсть в нескольких местах, — прим. ред.).

Позже выяснилось, что все эти заявления Татьяна сделала под давлением, а Любовь Успенская намерена в суде отстаивать свою честь и достоинство.

Недавно Любовь Успенская обратилась к подписчикам и попросила пощадить психическое здоровье своей дочери, которая после неудачной реабилитации неадекватно на все реагирует. Правда, позже артистка этот пост удалила.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Фото: Instagram

Плаксина в интервью «СтарХиту» рассказала, как решилась на подобные громкие заявления. «Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество! Не ожидала, что пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться. Они хотели побольше грязи и войти в доверие...».

Любовь и Татьяна

Фото: Starface

«Я шокирована роликом, где меня обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным, талантливым. Я увидела... не свою дочь. Она говорила вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. Я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов, — негодует Любовь Успенская.

Артистка не стала отрицать, что повздорила с дочерью, но это была обычная бытовая ссора, которая может случиться в любой семье. После этого Татьяна ушла из дома и долго не возвращалась. «Когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27 января, а 28-го я узнала, что она в лапах. Они ее удерживали, отобрали телефоны... Я жила в этом аду три дня. Она была будто под гипнозом, говорила жуткие вещи! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни!», — рассказывает певица.

Любовь Успенская заявила, что никогда не простит подобных выходок и будет судиться ради защиты чести своей Танечки. Видимо, сразу после случившегося «захвата» Татьяны артистка и написала трогательный пост в Сети с просьбами оставить ее дочь в покое.

«У Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. Она не отдает отчета своим действиям», — заявил через «СтарХит» адвокат Любови Успенской Александр Бенхин.

Фото: Instagram, Starface

Видео: StarPro

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